news

SARONNO – Ecco la trascrizione integrale del primo discorso della sindaca Ilaria Pagani durante la seduta d’insediamento del consiglio comunale.

Cari cittadini e cari cittadine,

oggi mi incontro con voi in questo luogo che rappresenta il cuore importante della nostra città, con grande emozione e con grande senso di responsabilità. Essere stata scelta come sindaca è per me un motivo di orgoglio e di gratitudine, ma soprattutto mi sento carica di impegni concreti, di esperienze attive e di speranze.

Voglio innanzitutto ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato a questo importante momento di democrazia, chi ne ha dato il tutto, ma anche chi ha preso parte oppure no. A tutti vi assicuro ascolto, rispetto e impegno per perseguire l’interesse comune.

Voglio ringraziare i candidati, chi ha seguito questa competizione elettorale con passione, rispetto per le regole e spirito democratico. Un pensiero di riconoscenza va anche a chi mi ha preceduto per il lavoro fatto e per il senso delle istituzioni che deve sempre guidarci, al di là delle differenze.

Questa amministrazione nasce con un duplice obiettivo: dare continuità a quanto è stato costruito, rafforzare i traguardi raggiunti e affrontare con coraggio le sfide che ci aspettano. Viviamo un tempo che cambia in fretta e chiede risposte concrete ed efficaci.

Abbiamo presentato un programma che non è una promessa elettorale, ma un patto di valore con l’intera comunità: con le persone, le famiglie, le associazioni, i quartieri, i giovani e gli anziani.

Un programma che si fonda su tre parole chiave, che guideranno questi anni di governo: partecipazione, cura e sicurezza.

Partecipazione, perché una città viva è una città in cui nessuno resta indietro e nessuno resta a guardare le scelte. Coinvolgere, ascoltare, discutere e confrontarsi: sarà uno stile da portare avanti nei quartieri, nelle scuole, con le consulte, con le associazioni, con il volontariato e con i giovani.

Lo faremo anche qui, in quest’aula del consiglio comunale. Vogliamo un confronto vivo e rispettoso, perché le idee diverse hanno valore e apportano ricchezza.

Cura, perché vogliamo una città che metta al centro le persone e i luoghi che viviamo ogni giorno: i servizi sociali, la salute pubblica, l’inclusione, il sostegno alle famiglie fragili, agli anziani soli, ai giovani che cercano spazi e opportunità.

Continueremo a lavorare per difendere il nostro ospedale, perché resti un presidio di salute e di qualità. Rafforzeremo i servizi di prossimità, collaborando con chi opera nel territorio, con i gruppi solidali, con le parrocchie e con chiunque voglia contribuire.

La cura riguarda anche la manutenzione delle strade, delle piazze, dei giardini, degli edifici pubblici e dei quartieri. Una città ordinata, pulita e curata è una città che si rispetta e che viene rispettata.

Sicurezza, infine, non solo intesa come controllo del territorio, ma anche come prevenzione, presidio civico e comunitario. Vogliamo una città ordinata, accogliente e vivibile per tutti. Rafforzeremo la collaborazione con le forze dell’ordine, investiremo in illuminazione, segnaletica, manutenzione degli spazi pubblici.

Ma sappiamo che la sicurezza si costruisce anche con il tessuto della comunità: con i cittadini, con i commercianti, con chi vive i quartieri e con chi si prende cura delle persone più fragili.

La sicurezza è anche movimento economico, negozi aperti, strade vissute, eventi culturali, opportunità di lavoro. Per questo dobbiamo sostenere il commercio di vicinato, rilanciare il territorio, promuovere iniziative culturali di qualità.

Una città viva è anche una città più sicura. Lavoreremo per uno sviluppo economico che parli di lavoro, innovazione e coesione.

A questo si aggiungono sfide importanti, che saranno parte del nostro impegno:

La transizione ecologica , perché vogliamo fare la nostra parte per contrastare il cambiamento climatico, investendo in mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e risparmio energetico.

L’attenzione ai giovani , con politiche educative, culturali e sportive che offrano spazi di crescita e di futuro.

La tutela del patrimonio storico, culturale e architettonico, perché Saronno è una città ricca di storia che merita di essere valorizzata.

So bene che non tutto si potrà fare subito, ma so altrettanto bene che i cittadini non ci chiedono promesse irrealizzabili. Ci chiedono serietà, chiarezza negli obiettivi, capacità di decidere – anche di sbagliare – ma sempre con onestà e trasparenza.

Chiedo a questo consiglio di condividere la responsabilità di un confronto franco e rispettoso. Le differenze politiche sono una risorsa: devono diventare occasione di confronto vero, e non sterile contrapposizione.

Mi auguro che la dialettica sia viva, ma sempre costruttiva, sempre a contatto con la realtà della città.

Agli assessori chiedo presenza e attenzione quotidiana. Non dietro le scrivanie, ma tra la gente, con uno stile di governo sobrio, concreto, che renda conto di ciò che si fa e anche di ciò che non si riesce a fare.

Ai cittadini dico questo: sentitevi protagonisti, non solo spettatori. Partecipate, segnalate, proponete, controllate. La città è di tutti e si costruisce insieme, giorno dopo giorno.

Concludo con un pensiero ai giovani. A voi che siete il presente – non solo il futuro – a voi dico che questa amministrazione avrà uno sguardo attento sui vostri bisogni, i vostri sogni, le vostre idee. Perché una città che ascolta i giovani è una città che ha coraggio e guarda lontano.

Cari cittadini e care cittadine, da oggi inizia un nuovo cammino. Lo affronterò con umiltà, determinazione e spirito di servizio.

Grazie. Grazie di cuore per la fiducia che mi avete accordato. Grazie a tutti voi. Grazie alla mia famiglia.

Vi assicuro che lavorerò, giorno dopo giorno, per essere all’altezza di questa città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09