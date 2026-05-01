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SARONNO – GERENZANO Una grande affluenza di fedeli gerenzanesi ha gremito il Santuario per la messa del Primo maggio, al termine del tradizionale pellegrinaggio partito da Gerenzano e arrivato a Saronno nella mattinata di giovedì 1 maggio.

L’appuntamento si è rinnovato anche quest’anno con la partecipazione dell’arcivescovo Mario Delpini, che ha raggiunto il Santuario in processione e portando il crocifisso nell’ultimo tratto. Il corteo di pellegrini si è mosso da Gerenzano nelle prime ore della giornata, confermando una tradizione molto sentita sul territorio.

All’inizio della messa a cui era presente anche il prevosto di Saronno monsignor Giuseppe Marinoni e don Massimiliano Bianchi, l’arcivescovo ha richiamato il valore storico e spirituale del Santuario, soffermandosi sulle opere e sulle grazie che nel tempo hanno segnato questo luogo di devozione. Un passaggio dedicato anche alla comunità, con un invito a custodire e rinnovare la fede attraverso gesti concreti e condivisi.

Alla celebrazione erano presenti il sindaco Stefania Castagnoli con gli assessore Pierangelo Borghi e Emanuele Pini.

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