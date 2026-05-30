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SARONNO – Un cammino di fede che si rinnova anno dopo anno, sfidando anche il grande caldo di questo ultimo sabato di maggio. Si è svolto oggi, sabato 30 maggio, il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Limbiate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, appuntamento che da oltre trent’anni richiama centinaia di fedeli.

Nonostante le temperature elevate, i pellegrini hanno affrontato le prime ore del giorno lungo il percorso che collega la Grotta della Beata Vergine di Lourdes di Limbiate al santuario saronnese. Un viaggio fatto di preghiera, silenzio e condivisione, vissuto da uomini, donne e ragazzi di tutte le età.

Il pellegrinaggio si tiene tradizionalmente nell’ultimo sabato di maggio ed è nato dal desiderio di una persona di affidare alla Madonna la richiesta di guarigione per un proprio caro. Negli anni l’iniziativa è cresciuta fino a coinvolgere circa un migliaio di partecipanti provenienti da diversi paesi del territorio.

Tema dell’edizione 2026 è stato “La pace che cerchiamo”, filo conduttore del cammino e delle riflessioni condivise dai partecipanti. Nelle settimane precedenti nelle cinque parrocchie di Limbiate sono state predisposte cassette per raccogliere le intenzioni di preghiera, poi portate fino alla Madonna dei Miracoli di Saronno. Le intenzioni potevano essere lasciate anche via email o tramite il sito dedicato.

Come da tradizione, i pellegrini si sono mossi all2 3,30, raggiungendo progressivamente Saronno dopo il percorso a piedi. Un arrivo atteso e carico di significato spirituale, culminato al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, meta finale di un gesto di fede popolare che continua a rinnovarsi e a coinvolgere il territorio.

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