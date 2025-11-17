news

SARONNO – Un’inquadratura fissa, una studentessa in primo piano e, fuori campo, la voce calma e inconfondibile di Piergiuseppe Vellini. È questo il dettaglio che rende unico e sorprendente il video riscoperto sul canale di Piero da Saronno: un documento prezioso, quasi un dietro le quinte, in cui il fondatore della webtv racconta la sua storia senza mai mettersi davanti alla telecamera. La scelta è sua, volutamente sua: lascia il volto alla giovane intervistatrice, Rosalba, studentessa della Cattolica impegnata in una tesi sulle web tv, mentre lui resta dove si è sempre sentito più a casa, dietro l’obbiettivo.

Nel video, Piero ripercorre gli esordi di “PieroDaSaronno Web Tv”, nata nel 2003 quando su internet c’era ancora pochissimo e Youtube muoveva appena i primi passi. Racconta i primi esperimenti con le vecchie telesstreet, il basket locale ripreso con passione e poi caricato su un sito fatto con Publisher, le prime dieci visualizzazioni che gli sembravano un miracolo, la sorpresa di trovarne settanta la settimana successiva. Ricorda come tutto sia partito da solo, poi in tre, poi di nuovo da solo ma con “mezza cittadinanza di Saronno” pronta a collaborare.

È la studentessa a stare in scena, ma è lui a costruire il racconto rispondendo alle domande: la storia della tesi “Calliope”, l’articolo del Sole 24 Ore, l’archivio da 2500 ore di riprese, il Teletopo vinto nel 2009, le collaborazioni con i volontari. E poi quella frase che oggi suona come una sorta di testamento professionale: “Il novanta per cento delle riprese le faccio io”.

Il valore del video sta proprio in questo scambio gentile, in questa asimmetria voluta: Piero che guida l’intervista senza mai prendersi la scena, affida il volto alla ragazza e rimane, come per tutta la sua vita, dietro la telecamera. Un gesto semplice che racconta meglio di qualsiasi parola chi fosse davvero: un custode della memoria, un regista discreto, un uomo che ha costruito un patrimonio di immagini senza mai cercare un ruolo da protagonista.

Un documento che oggi, dopo la sua scomparsa, acquista un peso ancora più profondo. Un modo per ritrovare Piero nel luogo dove ha passato vent’anni della sua vita: dietro la sua telecamera, a raccontare Saronno.

