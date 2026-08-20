news

CARONNO PERTUSELLA – Il maltempo del pomeriggio di oggi ha condizionato anche la quarta giornata della Coppa delle Coppe di softball. La pioggia intensa che si è abbattuta sulla zona ha progressivamente reso impraticabile il diamante di Bariola, dove era in corso uno degli incontri più attesi del torneo fra Mkf Saronno ed Eagles Praga. La partita era iniziata con il cielo sempre più scuro e sotto la pioggia, ma inizialmente si è riusciti a giocare regolarmente. Saronno ha preso il comando al quarto inning con il punto di Emma Fagioli, spinta a casa da un singolo di Sofia Fabbian. Alla quinta ripresa l’Mkf si è portata sul 3-0 grazie anche al doppio di Sara De Luca e alla valida di Elizabeth Avery.

Le ceche hanno però reagito immediatamente, ribaltando il risultato sul 4-3. Al sesto inning nuova risposta delle saronnesi, capaci prima di pareggiare e poi di mettere a segno complessivamente cinque punti, portandosi sull’8-4. Nel corso della settima ripresa, però, l’acquazzone si è fatto troppo intenso. Con il terreno ormai allagato, gli arbitri hanno interrotto l’incontro e le giocatrici sono state costrette a lasciare il campo in attesa di un eventuale miglioramento delle condizioni.

20082026