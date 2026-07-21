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SARONNO – Novantanove persone identificate, due denunce, due provvedimenti di allontanamento e due sanzioni amministrative. È il bilancio dell’operazione “Alto Impatto”, il servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla Polizia di Stato di Varese e svolto a Saronno nella giornata di sabato 18 luglio.

Nel corso dei controlli sono state identificate 99 persone, di cui 22 con precedenti di polizia. Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, mentre un secondo è stato denunciato per porto abusivo di coltello. Gli operatori hanno inoltre emesso due provvedimenti di allontanamento nei confronti di altrettante persone trovate in stato di manifesta ubriachezza.

Nel corso del servizio sono state contestate anche due sanzioni amministrative a conducenti di monopattini elettrici sorpresi a circolare senza la copertura assicurativa e senza il casco protettivo previsti dalla normativa vigente.

L’operazione, disposta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e attuata con ordinanza del questore, ha visto la partecipazione della Polizia ferroviaria, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che ha impiegato anche le unità cinofile antidroga, e della polizia locale di Saronno.

I controlli si sono concentrati in particolare nelle zone a vigilanza rafforzata recentemente istituite, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e alle vie del centro cittadino.

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Dalla stazione a corso Italia: le immagini dei maxi controlli della Polizia di Stato

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