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VARESE – Cinque arresti, undici denunce e 737 persone identificate, tra cui 48 minorenni. È il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia di Stato in provincia di Varese nell’ambito di una vasta operazione nazionale contro la criminalità giovanile, coordinata dal Servizio centrale operativo.

Nel Varesotto gli agenti hanno controllato piazze, parchi, stazioni ferroviarie, istituti comprensivi e altri luoghi di aggregazione. Sequestrati oltre 2,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 55.530 euro, 60 franchi svizzeri e diversi oggetti atti a offendere. Sono state inoltre effettuate 15 segnalazioni amministrative per detenzione di droga a uso personale.

A livello nazionale l’operazione ha coinvolto le 106 Squadre mobili, portando al controllo di 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Complessivamente sono stati arrestati o sottoposti a fermo 644 soggetti e denunciati altri 1.695.

Nel video diffuso dalla polizia di Stato, alcune immagini dell’operazione.