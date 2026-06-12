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SARONNO – Un intervento duro nei confronti dell’Amministrazione comunale, ma anche un invito a cambiare rotta e ad ascoltare le richieste dei cittadini. È il messaggio lanciato da Paolo Bocedi, fondatore di Sos Italia Libera, durante il presidio per la sicurezza organizzato giovedì sera davanti al municipio.

Aprendo la manifestazione, Bocedi ha voluto chiarire il carattere apartitico dell’iniziativa. “Questa manifestazione non è politica, io non sono iscritto a nessun partito”, ha spiegato ai presenti, sottolineando come l’obiettivo fosse quello di portare all’attenzione delle istituzioni il disagio espresso da molti residenti.

Nel suo intervento il presidente di Sos Italia Libera ha parlato di una città dove molti cittadini dichiarano di sentirsi meno sicuri rispetto al passato. Ha citato le segnalazioni ricevute da persone che raccontano di avere paura a frequentare alcune zone della città o di uscire nelle ore serali. “Abbiamo cittadini onesti che vengono rapinati, scippati, derisi e che hanno paura di uscire la sera“, ha affermato Bocedi.

Particolarmente critico il passaggio dedicato alla gestione del tema sicurezza da parte dell’Amministrazione comunale. Bocedi ha accusato il Comune di non ascoltare sufficientemente le richieste che arrivano dalla città e ha parlato apertamente di una difficoltà nel gestire il fenomeno. Rivolgendosi alla sindaca Ilaria Pagani, presente in piazza, ha dichiarato: “Volevo chiedere le dimissioni della sindaca, ma voglio darle un’altra possibilità. Una possibilità per ascoltare davvero i cittadini e lavorare per loro“. Un’affermazione che ha raccolto l’attenzione dei presenti e che ha rappresentato uno dei momenti più significativi del presidio.

Nel corso del suo intervento Bocedi ha anche rivendicato l’esperienza maturata da Sos Italia Libera nella lotta contro la criminalità organizzata. Ha ricordato che l’associazione opera da trent’anni ed è impegnata in numerosi procedimenti giudiziari come parte civile contro le mafie. “Siamo presenti nei maggiori processi contro l’ndrangheta e siamo ancora oggi impegnati in importanti procedimenti a Milano”, ha ricordato.

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