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SARONNO – Un premio internazionale per giovani ricercatori e uno studio che affronta i limiti della fisica teorica portano sotto i riflettori Lorenzo Gavassino, fisico teorico originario della città. A 30 anni, secondo le informazioni disponibili, è impegnato nella ricerca sulla relatività e sui sistemi estremi, con un percorso che lo ha portato tra Milano, Varsavia e diversi centri internazionali. Il suo lavoro, pubblicato su “Classical and Quantum Gravity”, si inserisce nel dibattito sui paradossi legati ai viaggi nel tempo, in particolare il cosiddetto “paradosso del nonno”, e propone un approccio teorico per evitare contraddizioni tra causa ed effetto.

Fisico teorico e ricercatore, Gavassino ha studiato Fisica all’Università degli Studi di Milano e ha proseguito con un dottorato in astronomia e astrofisica a Varsavia. La sua attività si concentra sulla relatività e sull’idrodinamica relativistica, cioè lo studio dei fluidi in condizioni estreme, come quelle presenti nelle stelle di neutroni. Le fonti indicano esperienze di ricerca in contesti internazionali e collaborazioni con ambienti accademici di alto livello. Alcuni passaggi del percorso professionale, come le sedi attuali di lavoro, risultano variabili a seconda delle fonti disponibili. Nel format “Il tempo di un caffè”, la direttrice Sara Giudici lo ha incontrato per una conversazione che parte dal premio vinto e arriva alla sua esperienza personale e scientifica.

Ciao Lorenzo raccontaci chi sei?

“Sì, sono saronnese, attualmente sono un fisico teorico ricercatore all’Università di Cambridge nel Regno Unito. Mi interesso di relatività, la teoria di Einstein. Sono alla ricerca di una posizione permanente, ma non è molto facile al giorno d’oggi per i ricercatori. Sono sposato, ho conosciuto mia moglie in Polonia durante il dottorato, lei è polacca. È tutto qui. Il mio percorso è stato abbastanza articolato, nel senso che come tanti ricercatori mi sono spostato tra diversi Paesi e università, cercando di costruire passo dopo passo una specializzazione su temi molto specifici. La ricerca oggi richiede una mobilità continua e una capacità di adattarsi a contesti molto diversi tra loro, sia dal punto di vista accademico sia culturale.”

Hai vinto il Valley Prize: che valore ha questo riconoscimento?

“Allora, il Valley Prize è un premio che viene elargito dalla American Physical Society, la società della fisica americana, come riconoscimento a un giovane per scoperte accademiche importanti. Loro hanno diverse medaglie e premi e questo è il premio per i più giovani, quelli che hanno appena iniziato la loro carriera scientifica. È un onore di alto livello. C’è stata tutta questa cerimonia a Washington DC, dove ti danno il certificato, che è stato un viaggio parecchio lungo, andare lì e tornare indietro in una botta sola. Era una grande emozione. Si svolgeva durante la riunione dei vertici dell’American Physical Society, quindi c’erano molte figure di rilievo, anche istituzionali, ed è stato un contesto che dava la misura dell’importanza del riconoscimento. Ovviamente esistono premi ancora più importanti per chi è a uno stadio più avanzato della carriera, ma per il mio livello questo rappresenta un traguardo significativo, soprattutto perché arriva all’inizio del percorso e dà un segnale sul valore del lavoro svolto.”

Di cosa si occupa la tua ricerca, in modo semplice?

“La relatività ci dice che l’informazione non dovrebbe viaggiare più veloce della luce, una cosa che spesso si sente dire. La ragione è che il concetto di simultaneità è relativo: due eventi che per una persona sono simultanei, per un’altra che si muove molto velocemente possono non esserlo. Se non si garantisce questo limite, si possono creare paradossi in cui la causa e l’effetto si invertono. Il mio lavoro è stato capire che quando si descrivono sostanze estreme, come quelle presenti nelle stelle di neutroni o nei dischi di accrescimento, esiste una connessione tra questi paradossi e problemi di instabilità delle equazioni.

In sostanza, ho contribuito a chiarire perché certi modelli matematici funzionano e altri no, e come evitare contraddizioni quando si descrivono sistemi che si muovono quasi alla velocità della luce o che sono estremamente densi o caldi. È un risultato teorico, ma importante perché dà basi più solide a tutta una serie di modelli utilizzati in fisica e astrofisica.”

Su cosa lavori concretamente ogni giorno?

“Io lavoro su fluidi relativistici, cioè sull’idrodinamica relativistica. In termini semplici, abbiamo equazioni che descrivono il moto dei fluidi, come l’acqua nei fiumi o le onde del mare, e la domanda è come queste equazioni cambiano quando entrano in gioco gli effetti della relatività di Einstein.

Quando si entra in questi ambiti, emergono fenomeni complessi: il tempo può scorrere in modo diverso a seconda della posizione o della velocità, spazio e tempo si mescolano, la gravità può influenzare il comportamento della materia in modo non intuitivo. Serve quindi un formalismo matematico che tenga conto di tutto questo.

Il problema è che è molto facile costruire modelli che sembrano funzionare ma che in realtà portano a contraddizioni. Il mio lavoro è stato individuare la linea di separazione tra modelli coerenti e modelli non coerenti, spiegando anche perché questa linea esiste.”

Quali sono stati i passaggi decisivi del tuo percorso?

“Quando si è alle superiori bisogna scegliere cosa fare e io sono andato un po’ per esclusione. La fisica era quella che più si adattava ai miei interessi. All’inizio non ero particolarmente entusiasta, ho fatto la triennale senza grandi slanci, poi con il tempo la passione è cresciuta.

Un momento importante è stato l’incontro con il professore Pier Pizzocchero, che faceva lezioni molto coinvolgenti su temi come le stelle di neutroni e la fisica estrema. Da lì ho deciso di approfondire questi argomenti.

Ho fatto domanda di dottorato a Milano ma non l’ho ottenuta, mentre l’ho ottenuta a Varsavia. Lì ho iniziato a lavorare su questi temi. Poi, entrando nel mondo della ricerca, si crea una rete di contatti: si conoscono altri studiosi, si collabora, e questo porta a nuove opportunità, come il periodo a Nashville e poi quello a Cambridge, anche grazie ad altri premi ricevuti che hanno finanziato la ricerca.”

Che consiglio dai a chi vuole intraprendere questo percorso?

“La passione non è sempre immediata. Io ero uno studente nella media, non avevo voti eccezionali e non ero particolarmente convinto all’inizio. La cosa si è sviluppata nel tempo. Il consiglio è cercare qualcosa che interessa e lasciare che la motivazione cresca. La fisica, in particolare, porta a mettere in discussione molte intuizioni che abbiamo sulla realtà. Molte cose che consideriamo ovvie in realtà non lo sono a livello fondamentale. Questo percorso è affascinante ma anche impegnativo, perché richiede di ricostruire da zero il proprio modo di pensare. È difficile prevedere già al liceo cosa si andrà a fare davvero nella ricerca, quindi è importante mantenere una certa apertura e curiosità.”

Il legame con Saronno?

“Ho ottimi ricordi di Saronno e del mio percorso al liceo. La mia casa è davanti ai campi, e ho sempre apprezzato quell’aspetto più naturale, la possibilità di guardare fuori e vedere uno spazio aperto. Sono una persona abbastanza casalinga, quindi per me il rapporto con la città è molto legato alla dimensione domestica e familiare. Torno d’estate dai miei genitori, anche se per periodi più brevi rispetto al passato, anche per esigenze familiari diverse.”

Un caffè, qualche domanda diretta e poche chiacchiere: è il format di ilSaronno dedicato ai protagonisti del territorio. In questa puntata, al centro il premio internazionale ottenuto da Lorenzo Gavassino e il suo percorso nella ricerca, tra studio, mobilità e sfide della carriera scientifica.

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