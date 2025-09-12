news

CERIANO LAGHETTO – Un video messaggio condiviso con l’assessora all’Istruzione Francesca Sulis per augurare un buon inizio anno e soprattutto spiegare il nuovo Piano di Diritto allo studio. E’ quello che ha condiviso su Facebook il sindaco Massimiliano Occa.

Ecco qui il suo messaggio.

Oggi suona la prima campanella!

Insieme all’Assessora all’Istruzione Francesca Sulis vogliamo augurare a studenti, famiglie, insegnanti e personale scolastico un buon inizio di anno.

Nel video vi raccontiamo il nuovo Piano di Diritto allo Studio, il documento che programma gli investimenti, il supporto e i servizi che il Comune mette a disposizione di studenti e famiglie, per garantire a tutti i ragazzi le stesse opportunità di crescere e imparare.

Siamo consapevoli delle difficoltà che oggi le famiglie devono affrontare per la scuola:

– un buono mensa che aumenta di 0,60 €, nonostante l’incremento del contributo da parte del Comune;

– la sorveglianza mensa che pesa sui genitori, problematica già da tempo all’attenzione di questa Amministrazione, per la quale abbiamo espresso piena disponibilità ad agire nuovamente presso le Istituzioni competenti, insieme alla Direzione scolastica e al Comune di Cogliate;

– lo scuolabus reintrodotto a una tariffa che resta la più bassa tra i paesi limitrofi, ma che può comunque rappresentare un ostacolo.

A fronte di tutto questo, abbiamo scelto di aumentare investimenti e risorse ovunque possibile, per costruire un Piano di Diritto allo Studio che sia davvero complementare a ciò che fanno scuola e famiglie.

Un impegno concreto, perché crediamo che il diritto allo studio sia il miglior investimento per il futuro dei nostri ragazzi.

Guardate il video per scoprire alcune novità! Inoltre a breve il Piano completo sarà consultabile anche sul sito del Comune.

Piccola nota: quando parliamo di assistenza educativa, il dato completo è che i fondi messi a disposizione dal Comune sono raddoppiati rispetto allo scorso anno e quadruplicati rispetto all’inizio del nostro mandato.

