ROVELLASCA – Tutti assolti. Si è concluso con soddisfazione per il sindaco Sergio Zauli, i tecnici comunali e i responsabili del chiosco all’interno del parco Burghè, il procedimento giudiziario avviato alcuni anni fa. La vicenda era legata all’autorizzazione per serate di karaoke nel chiosco situato nel parco. Giovedì 12 dicembre il Tribunale di Como ha emesso la sentenza di assoluzione.

Il primo cittadino, assistito dall’avvocato Pierpaolo Livio, è stato prosciolto insieme al tecnico comunale Franco Grilli e ai titolari del chiosco. L’accusa era basata su presunte irregolarità nella gestione delle autorizzazioni per gli eventi musicali.

“Sono assolutamente soddisfatto – ha dichiarato Zauli al termine dell’udienza – ringrazio il mio avvocato Paolo Livio e il giudice, che hanno saputo comprendere le nostre ragioni e hanno emesso un giudizio importante su questa vicenda”.

Anche l’avvocato Pierpaolo Livio ha commentato con soddisfazione la decisione: “Va certamente ringraziato il giudice che non si è limitato a dichiarare che il fatto non è più considerato reato, ma ha smantellato completamente l’impianto accusatorio. L’operato del comune è stato ritenuto corretto, e i controlli sono stati eseguiti nel rispetto delle normative”.

Zauli ha concluso “L’unico rammarico è che procedimenti come questo tengono le persone legate per anni a questioni penali disonorevoli. Per questo ritengo che il decreto Nordio sia fondamentale. Ho avuto la fortuna di avere un avvocato valido e un giudice che ha compreso la situazione, ma tanti amministratori non sono così fortunati. Il ministro Nordio ha fatto bene”.

