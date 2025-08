news

CARONNO PERTUSELLA – “Serie D, ci siamo andati vicino sul campo e nei rispescaggi, ci riproveremo in questa stagione, ci aspetta sicuramente una annata molto impegnativa”: il concetto espresso dall’allenatore Michele Ferri della Caronnese (Eccellenza) al raduno di oggi pomeriggio allo stadio di Caronno Pertusella.

Riguardo alla rosa, “un gruppo che è un mix fra giocatori validi della scorsa stagione ed innesti importanti grazie alla disponibilità della società. Cercheremo di fare anche un buon calcio ed allo stesso tempo essere concreti – riepiloga Ferri – Anche se gli altri non stanno a guardare, sono tante le squadre che tengono a fare un grande campionato, come dimostra la campagna acquisti”.

