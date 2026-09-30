SARONNO – Un anno di progettazione, due giorni e mezzo di lavoro sulla parete e un’affluenza di pubblico che ha sorpreso lo stesso artista. Andrea Ravo Mattoni oggi ha concluso il grande murales di piazza La Malfa e, davanti all’opera ormai completa, ha raccontato le sue impressioni sulla permanenza a Saronno e sul significato del dipinto scelto per il progetto.

«È stato un bellissimo progetto. Mi trovo in centro città, in una delle piazze principali, quindi c’è stata un’affluenza di pubblico incredibile», ha spiegato Ravo al termine del lavoro. Una presenza costante di curiosi che ha accompagnato praticamente tutte le fasi della realizzazione: «È stato veramente bello e suggestivo, c’è stata molta partecipazione, entusiasmo».

Dalla curiosità alla scoperta del soggetto

Nei primi momenti, quando sulla grande parete comparivano soltanto i primi elementi del dipinto, non era semplice per chi passava comprendere quale sarebbe stato il risultato finale. Poi, giorno dopo giorno, il soggetto è diventato riconoscibile.

«Ovviamente all’inizio non si capiva, poi dopo due giorni che lavoravo hanno capito», ha ricordato l’artista, sottolineando anche l’importanza di spiegare ai cittadini il legame fra il murales e Saronno.

Non si tratta infatti di un soggetto scelto casualmente. «È un’opera d’arte che c’entra molto con la città. È un’opera del Legnanino, fine Seicento-inizio Settecento, lombardo, barocco», ha spiegato Ravo.

Bacco e Arianna e l’unione fra umano e divino

L’opera riprodotta sulla parete è legata al patrimonio artistico saronnese e raffigura il mito delle nozze di Bacco e Arianna.

Ravo ne ha spiegato anche il significato: «Il soggetto è il mito di Bacco e Arianna nello sposalizio tenuto da Venere, con questo dono della corona a simboleggiare questa unione fra umano e divino».

Poi la soddisfazione per avere portato a termine il lavoro nei tempi previsti: «Saronno, 2026, settembre: due giorni e mezzo di lavoro. L’abbiamo fatto».

Un anno di progettazione per il nuovo murales di piazza La Malfa

Il completamento di questa mattina ha chiuso un percorso iniziato molto prima dell’arrivo dell’artista in città: il progetto ha richiesto circa un anno di preparazione.

Ravo ha lavorato sulla grande parete di un edificio di piazza La Malfa, trasformandola in una nuova presenza artistica nel centro di Saronno. Fin dalle prime ore di lavoro sono stati numerosi i cittadini che si sono fermati a osservare, con un’affluenza cresciuta man mano che figure e colori rendevano riconoscibile il soggetto.

L’intervento ha voluto creare un collegamento fra la street art contemporanea e il patrimonio storico-artistico cittadino, riproponendo su scala monumentale un’opera del Legnanino, uno degli artisti legati alla grande stagione della pittura barocca lombarda.

Il murales si inserisce nel progetto “Varese Cultura 2030”, sostenuto da Provincia di Varese e Comune di Saronno con finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale. Con gli ultimi ritocchi di questa mattina l’opera è ora definitivamente completata e piazza La Malfa ha un nuovo, imponente richiamo alla storia artistica della città.

la fotogallery: https://ilsaronno.it/fotogallery/saronno-completato-il-murales-di-ravo-il-capolavoro-del-seicento-rivive-in-piazza-la-malfa/