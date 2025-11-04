news

SARONNO – Un breve video girato da alcuni residenti con lo smartphone durante una passeggiata lunedì mattina, 3 novembre, documenta il degrado di aiuole e percorsi pedonali nel quartiere Retrostazione. I cittadini mostrano ciò che vedono e chiedono che questa situazione non diventi la normalità dopo ogni fine settimana.

Il filmato è stato realizzato in diversi punti del quartiere. Chi ha registrato racconta di aver percorso pochi metri per riprendere le aree più colpite da un degrado che, nonostante l’impegno di molti residenti nel raccogliere bottiglie e lattine, sembra non avere fine.

La domanda che pongono è semplice: “Perché non viene pulito in modo regolare?”. I residenti chiedono interventi più frequenti e un presidio stabile, per prevenire la ricomparsa dei rifiuti, elemento chiave del degrado della zona.

