SARONNO – Teatro, circo contemporaneo, musica e arti performative trasformano fino a sabato 11 luglio il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto con Reverie, il festival organizzato dal Comune di Saronno con la direzione artistica degli Eccentrici Dadarò. Il programma propone decine di appuntamenti gratuiti distribuiti tra piazza Libertà, piazza Indipendenza, piazza De Gasperi, piazza Avis e Palazzo Visconti, pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Ma cosa consigliano di non perdere proprio gli organizzatori? Gli Eccentrici Dadarò indicano tre proposte che rappresentano bene la varietà del festival, tra virtuosismo tecnico, poesia e sperimentazione.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è lo spettacolo della compagnia di acrobati proveniente dall’Algeria. “Sono acrobati a livello altissimo, provenienti dall’Algeria. Fanno un’acrobatica a cinque che difficilmente si vede in giro”, spiegano gli organizzatori, sottolineando l’eccezionalità di una performance costruita su figure e movimenti di grande complessità.

Un altro momento da non perdere è lo spettacolo di teatro-circo a Palazzo Visconti, ambientazione scelta proprio per valorizzarne l’atmosfera. “È uno spettacolo di verticale, quindi tessuti aerei, con un teatro circo molto molto poetico. Per questo l’abbiamo messo in quel bellissimo posto che è Palazzo Visconti”. Una scelta che punta a unire la forza delle discipline aeree con il fascino di uno dei luoghi simbolo della città. “C’è un’emozione incredibile, già solo quello illuminato comunque porta emozione”.

Il terzo suggerimento riguarda una prima nazionale di teatro danza. “Abbiamo una prima nazionale di teatro danza, tre linguaggi diversi”, spiegano gli Eccentrici Dadarò, indicando uno degli spettacoli più innovativi della rassegna, capace di fondere teatro, movimento e ricerca artistica.

Accanto a questi eventi, Reverie dedica grande attenzione anche ai più piccoli e alle famiglie. Nel programma trovano spazio spettacoli di bolle di sapone, teatro di figura e rappresentazioni pensate per i bambini dai 6 ai 10 anni, senza dimenticare il pubblico adulto. “Ci sono spettacoli ad hoc per bambini piccoli, che poi anche l’adulto si vede, perché quando uno va a teatro all’esterno non trova solo quel tipo di pubblico”.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

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