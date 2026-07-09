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SARONNO – La prima serata di Reverie, festival che da giovedì 9 a sabato 11 luglio trasforma il centro storico di Saronno in un palcoscenico a cielo aperto, è stata anche l’occasione per il primo vero spettacolo nel cortile di Palazzo Visconti.

Spazio infatti a “Viaggio di una crinolina”, lo spettacolo della Fucina del Circo inserito nel programma inaugurale di Reverie. Nel cortile dello storico edificio comunale si sono ritrovate numerose famiglie con bambini, ma anche molti cittadini incuriositi dall’opportunità di entrare e assistere allo spettacolo in uno degli spazi più suggestivi del centro cittadino.

La manifestazione, promossa dal Comune di Saronno con la direzione artistica degli Eccentrici Dadarò, propone un programma gratuito che unisce teatro di strada, circo contemporaneo, musica dal vivo, spettacoli itineranti, laboratori e performance pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Le piazze cittadine, da piazza Libertà a piazza Indipendenza, passando per piazza De Gasperi, piazza Avis e Palazzo Visconti, diventano il cuore di un calendario che accompagna il pubblico dal pomeriggio fino alla tarda serata.

Per l’edizione 2026 l’Amministrazione comunale ha destinato all’iniziativa un investimento di 44 mila euro. Nel corso delle tre giornate si alternano artisti italiani e internazionali con proposte molto diverse tra loro, dai concerti agli spettacoli di clownerie, dalle acrobazie alle esibizioni teatrali, fino agli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie. L’obiettivo è valorizzare il centro cittadino attraverso un evento diffuso, con spettacoli in spazi pubblici facilmente raggiungibili e a ingresso libero, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere Saronno in un contesto diverso dal consueto.

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Reverie, il debutto in centro: ecco le foto della prima serata

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