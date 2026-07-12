Il riferimento è contenuto nella frase conclusiva del post di ringraziamento diffuso al termine delle tre giornate di spettacoli: “Arrivederci alla prossima edizione”. Un passaggio che, insieme ai richiami fatti durante la presentazione dei singoli eventi del festival e all’annunciato contratto triennale per l’organizzazione della rassegna, conferma l’intenzione dell’Amministrazione di dare continuità all’iniziativa dedicata alle arti performative. Nel messaggio il Comune ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dagli artisti agli operatori, fino ai cittadini che hanno seguito gli appuntamenti.

“Grazie. Agli artisti che hanno animato le tre serate di Reverie. A chi ha lavorato dietro le quinte con dedizione e professionalità. A chi ha reso possibile ogni momento del festival, ai cittadini, ai negozianti, alle forze dell’ordine. E a tutte le persone che si sono fermate, hanno ascoltato, guardato e condiviso questa esperienza. Un festival vive dell’energia di chi lo costruisce e di chi lo sceglie, sera dopo sera. Grazie a tutti per aver reso Reverie un’esperienza speciale, trasformando Saronno in un palcoscenico a cielo aperto. Arrivederci alla prossima edizione.”

La pubblicazione arriva nel giorno successivo alla conclusione della manifestazione e rappresenta, di fatto, il primo segnale ufficiale della volontà di proseguire il progetto anche nel 2027, in linea con un percorso pluriennale di cui si è molto parlato negli ultimi giorni in città.

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