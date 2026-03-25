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SARONNO – Un minuto di silenzio per ricordare Umberto Bossi. È la richiesta avanzata, martedì sera 24 marzo, in consiglio comunale dal consigliere leggista Raffaele Fagioli, che ha preso la parola in aula per rendere omaggio alla figura storica della Lega.

Nel suo intervento, Fagioli ha ripercorso il tratto politico e umano del fondatore del Carroccio, soffermandosi sul rapporto diretto con i cittadini e sul linguaggio utilizzato: “La proposta politica era fatta di parole semplici, dirette, non costruite, capaci di parlare alle persone e di rappresentarne i bisogni reali”. Ha poi aggiunto: “Ha saputo vivere tra i cittadini, condividendone i problemi e cercando soluzioni concrete, con una visione che ha segnato profondamente il dibattito politico”.

Il consigliere ha quindi evidenziato anche l’eredità lasciata: “La sua visione ha contribuito a cambiare il modo di fare politica, portando al centro il rapporto con il territorio e con le comunità locali”. Da qui la richiesta formale rivolta all’aula di dedicare un momento di raccoglimento.

Alla richiesta ha risposto il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, che ha richiamato il valore istituzionale del gesto: “Al di là delle differenze di visione politica, credo sia doveroso riconoscere il ruolo che ha avuto nella storia del Paese e portare le condoglianze per la sua scomparsa”.

Al termine della seduta, il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Umberto Bossi, accogliendo la richiesta avanzata in aula e chiudendo i lavori con un momento condiviso di raccoglimento.

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