SARONNO – Un candidato sindaco che prende vita in versione cartoon: Rienzo Azzi sceglie l’ironia e la grafica animata per chiudere la sua campagna elettorale, trasformandosi in un personaggio a fumetti per parlare direttamente agli elettori.

Il video è ambientato davanti alla stazione di Saronno e mostra una sequenza di episodi legati all’insicurezza: si vedono furti, aggressioni e persino una manifestazione contro il disegno di legge sulla sicurezza.

Poi compare proprio lui: Rienzo Azzi, in versione animata, che con tono deciso si rivolge agli spettatori. Il messaggio è diretto e senza giri di parole: “Vi piace andare avanti così? Allora votate Pagani. Volete più sicurezza? Votatemi. Fate una X su Azzi, sulla scheda azzurra.”

Con questo video, Azzi – sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – ribadisce i capisaldi della sua proposta: sicurezza e cambiamento. Un appello inedito che chiude una campagna elettorale fatta di confronti serrati e prese di posizione nette.

