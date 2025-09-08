news

SARONNO – “Finito quest’intervento lascerò la seduta perché non voglio essere complice”. Così si è concluso il duro intervento del consigliere comunale Rienzo Azzi di Forza Italia durante il dibattito sulle linee programmatiche.

L’ex candidato sindaco ha esordito criticando la scelta del presidente del consiglio comunale Francesco Licata di non concedere più tempo agli interventi: “La mancanza di democrazia è non dare alle persone la possibilità di parlare”.

Azzi ha poi concentrato il suo intervento sui servizi sociali con un affondo sull’affido e poi definendo l’interno documento “carente e pieno di lacune” e arrivando a chiedere il ritiro delle linee programmatiche “per fare qualcosa di meglio con un dibattito autentico”.

Al termine dell’intervento l’annuncio: “Finito questo discorso lascerò la seduta, perché non voglio essere complice». Un gesto che ha portato Azzi ad abbandonare l’aula, aprendo un vivace scambio con il presidente del consiglio comunale Licata.

Il presidente ha replicato difendendo la sua gestione: “Abbiamo seguito le regole, i tempi sono stati rispettati. Non c’è stata alcuna discriminazione”. Azzi ha però insistito: «Se fosse stato così democratico avrebbe concesso almeno dieci minuti all’inizio, così si sarebbe garantito un confronto più equo”.

