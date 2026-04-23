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OLGIATE OLONA – Analisi lucida quella dell’allenatore della Robur Saronno, Luca Ansaloni, dopo la vittoria di giovedì sera ad Olgiate Olona sul campo di Marnate, arrivata al termine di una partita dai due volti. “Abbiamo avuto un inizio molto lanciato, abbiamo giocato molto sciolti, molto facili. Probabilmente anche loro erano un po’ rilassati e questo ci ha fatto cominciare con molta confidenza”, spiega il tecnico, sottolineando il buon approccio dei suoi. Con il passare dei minuti, però, la squadra ha perso ritmo e precisione: “Poi ci siamo piantati già nel secondo quarto, abbiamo avuto le nostre difficoltà, abbiamo calato il ritmo, abbiamo giocato con superficialità sia in attacco, dove non abbiamo sfruttato situazioni di sovranumero, sia in difesa dove abbiamo concesso tiri nei primi secondi, con lanci lunghi e accoppiamenti sbagliati” rileva il coach.

Il calo ha permesso agli avversari di rientrare in partita: “La partita è diventata equilibrata perché nel terzo quarto loro hanno preso ritmo e fiducia, ed è diventata una gara punto a punto”. Nel finale, però, la Robur è riuscita a reagire: “Per fortuna siamo riusciti a riprendere in mano la situazione con un paio di buone iniziative e con un po’ più di attenzione in difesa. C’erano ancora sbavature, ma rispetto al trend precedente siamo riusciti a sistemare le cose e alla fine abbiamo portato a casa la partita” conclude il tecnico.

Sul parquet di Olgiate Olona, nello scontro diretto tra squadre appaiate al penultimo posto, la Robur Saronno si è imposta 86-92 al termine di una gara intensa e ricca di cambi di inerzia. Dopo un primo tempo chiuso avanti 31-45, i saronnesi hanno subito il ritorno dei padroni di casa, capaci di rientrare fino al sorpasso nell’ultimo quarto. Nel finale decisivi i canestri di Molteni e il contributo di Pellegrini, che ha blindato il risultato. Un successo pesante in chiave salvezza: a una giornata dal termine della regular season, Saronno è certa almeno del terz’ultimo posto e potrà giocarsi nell’ultima sfida un piazzamento migliore in vista dei playout.

24042026