SARONNO – Regione Lombardia ha garantito, con l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa il proprio impegno per l’arrivo di un presidio della Polfer a Saronno: “Abbiamo già inviato la richiesta per la Polfer a Saronno. Non solo abbiamo già previsto spazi e locali adeguati nel nuovo progetto di stazione da 45 milioni di euro. L’abbiamo già chiesto e abbiamo in programma di sollecitarlo. I tempi sono quelli burocratici, siamo in una fase progettuale ma non saranno lunghissimi. Visto che il problema è sentito e che il soldi sono già finanziati non dico che sia tutto risolto ma è definito”.

QUI LA SINTESI DEL COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA

