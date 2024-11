news

MARIANO COMENSE – Niente svolta per il Fbc Saronno che domenica pomeriggio al Mariano chiedeva il pass per le posizioni di alta classifica: hanno vinto invece i brianzoli e l’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari non nasconde la sua delusione: “Abbiamo giocato la partita a tratti… non siamo riusciti a dare quella continuità necessaria per vincere la partita, a volte siamo stati aggressivi ed a volte assolutamente no facilitando le loro ripartenze. E sulle conclusioni non siamo stati particolarmente efficaci. Era una gara alla quale tenevamo particolarmente pensando che potesse lanciarci per un finale di andata importante. Ci riproveremo domenica prossima, per evitare di cadere in un anonimato che la società non merita”.

Si è giocato per la 10′ giornata del campionato di Eccellenza.

Mariano-Fbc Saronno 3-1

MARIANO (4-2-3-1): Negri; Pelucchi, Calandra, Beye, Piombino; Di Noto, Cannataro (41’ st Sow); Della Torre (43’ st Mariani), Orellana (26’ st Abbiati), Fumagalli (35’ st Tocci); Brighenti (43’ st Niang). A disposizione Ripamonti, Verga, De Rosa, Esposito. All. Rione.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Rudi (18’ st Mammetti), Bello, Fasoli; Pandini (1’ st Lanzarotti), Pedrocchi, Alvitrez, Brenicci; Vaglio, Locati, Pontiggia (37’ st Gatti). A disposizione Gargarella, Favilla, Ciceri, Cabezas, Ferrari, De Vincenzo. All. Roncari.

Arbitro: Semeraro di Monza (Sanneris di Mantova e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 13’ pt Di Noto (M), 6’ st Fumagalli (M), 28’ st Mammetti (S), 39’ st Brighenti (M).

Note – Spettatori 150. Angoli 5-1 Fbc Saronno. Ammoniti Fasoli, Brighenti, Fumagalli. Recupero 0-5.

Risultati

Base 96 Seveso-Rhodense 2-2, Casteggio-Solbiatese 0-1, Cinisello-Caronnese 0-0, Ispra-Legnano 3-1, Lentatese-Robbio Libertas 1-0, Mariano-Fbc Saronno 3-1, Meda-Sedriano 3-0, Pavia-Ardor Lazzate 0-0, Sestese-Vergiatese 2-3.

Classifica

Solbiatese 31 punti, Mariano 24, Pavia 22, Ardor Lazzate e Rhodense 21, Caronnese 20, Meda 17, Fbc Saronno, Lentatese e Vergiatese 15, Ispra 14, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

10112024