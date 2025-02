news

SOLBIATE ARNO – Niente da fare per il Fbc Saronno, domenica pomeriggio nella 5′ di ritorno di Eccellenza sconfitto 5-1 in trasferta dalla corazzata Solbiatese. L’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari fa il punto: “Risultato eccessivo per quanto visto in campo, abbiamo concesso qualcosa di troppo ad una squadra forte, che non ti perdona, con queste doti realizzative”. Hanno pesante le tante assenze? “Credo che tutta la rosa sia valida, sarebbe riduttivo dire che abbiamo perso la partita per questo motivo. E’ stata una giornata storta, e la fortuna non ci ha aiutati, gli episodi ci hanno dato sempre contro”,

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico della Solbiatese, Vito Grieco.

E la cronaca play by play del match.

Solbiatese-Fbc Saronno 5-1

SOLBIATESE (4-4-2) Cavalleri; Monti, Gabrielli, Lonardi L. (45’ st Mongelli), Manfrè; Galli, Riceputi (40’ st Lonardi D.), Laraia (44’ st Giamberini), Cocuz; Torraca (21’ st Silla), Martinez (32’ st Mondoni). A disposizione Seitaj, Merzario, Finoli, Scapinello. All. Grieco.

FBC SARONNO (4-3-2-1) Tucci; Alletto (44’ st Ciceri), Bello, Fasoli, Ruschena (26’ st Ferrari); Brennici (1’ st Sironi), Ortolani, Papasodaro (26’ st Pandini); Locati, Schingo (1’ st Pedrocchi); Mammetti. A disposizione Cataldi, Cabezas, Mazzone, Cherubini. All. Roncari.

Arbitro Fede di Rossano (Pedrinazzi di Legnano e Ravelli di Bergamo).

Marcatori 11’ pt Schingo (S), 14’ pt Torraca (So), 28’ pt Martinez (So), 4’ st Manfrè (So), 13’ st Laraia (So), 43’ st Galli (So).

Note – Spettatori 300. Angoli 5-5 Solbiatese. Ammoniti Sironi, Riceputi. Espulso al 36’ st l’allenatore saronnese Roncari. Recupero 1-4.

Risultati

22′ giornata. Sabato: Pavia-Caronnese 1-1. Domenica: Base 96 Seveso-Cinisello 2-0, Casteggio-Rhodense 1-2, Ispra-Vergiatese 1-2, Lentatese-Legnano 0-1, Mariano-Meda 2-1, Sestese-Sedriano 6-0, Solbiatese-Fbc Saronno 5-1, Ardor Lazzate-Robbio Libertas 3-0.

Classifica

Mariano 49 punti, Pavia e Solbiatese 47, Rhodense 46, Ardor Lazzate e Caronnese 44, Fbc Saronno 35, Sestese 28, Vergiatese e Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Legnano e Meda 22, Casteggio 21, Ispra 18, Base 96 Seveso 13, Robbio Libertas 12.

09022025