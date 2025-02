news

SARONNO – Cresce l’attesa in vista del match clou domenicale di Eccellenza, dalle 14.30 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi il Fbc Saronno, per la 4’ giornata di ritorno, riceve l’Ardor Lazzate, una sfida per le posizioni di alta classifica.

L’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari è d’accordo nel definire la gara come “fondamentale” per ambire alle posizioni che contano in graduatoria: “Certamente, se vogliamo coltivare ambizioni e continuare a pensare di recuperare posizioni, questa è una di quelle tappe che non possiamo fallire. Ci sono molte squadre che ci stanno davanti e dobbiamo cercare di accorciare…”

I saronnesi sono reduci della vittoria esterna a Vergiate.

Classifica