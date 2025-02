news

SARONNO – Pochi dubbi che Solbiatese-Fbc Saronno sia uno dei big match della domenica calcistica in Eccellenza. Una partita che i saronnesi non vogliono sbagliare, ne parla l’allenatore Fiorenzo Roncari: “Andremo a Solbiate per fare la nostra partita, dobbiamo essere quelli di domenica scorsa, il Saronno visto contro l’Ardor Lazzate. Ma sicuramente troveremo una Solbiatese davvero molto determinata, è stata a lungo in vetta alla classifica e sempre protagonista di una stagione importante”. Si giocherà dalle 14.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, per la quinta giornata di ritorno del campionato.

Classifica

Pavia 46, Mariano 46, Solbiatese 44, Caronnese 43, Rhodense 43, Ardor Lazzate 41, Fbc Saronno 35, Sestese 25, Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Meda e Vergiatese 22, Casteggio 21, Legnano 19, Ispra Calcio 18, Robbio Libertas 12, Base 96 Seveso 10.

