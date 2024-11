news

SARONNO – Fiorenzo Roncari, allenatore del Fbc Saronno, sorridente alla fine del match casalingo oggi vinto 1-0 contro il Base 96 Seveso: “Abbiamo incontrato un avversario che ha dimostrato di non meritare la classifica in cui si trova, è stata una partita impegnativa ma che era indispensbile vincere per non perdere contatto con le zone che contano della graduatoria”.

Si è giocato per la 11′ giornata di Eccellenza. Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all’allenatore ospite, Paolo Crucitti.

Fbc Saronno-Base 96 Seveso 1-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Ortolani, Bello, Favilla (36’ st De Vincenzi); Pandini (11’ pt Cabezas), Pedrocchi, Alvitrez, Brennici (27’ st Lanzarotti); Vaglio, Locati (22’ st Rudi), Mammetti. A disposizione Gargarella, Ciceri, Marangon, Ferrari, Gatti. All. Roncari.

BASE 96 SEVESO (4-1-3-2): Ragone; Sordillo (19’ st Campanati), Galimberti, Cappanera, Gomez; Romano; Romeo, Carraro (22’ st Ramos), Pirovano (2’ st Capelli); Ibrahimi, Colinati (1’ st Ruggeri). A disposizione Iuliano, Di Fini, Quitadamo, Di Vincenzo, Adamo. All. Crucitti.

Arbitro; Leni di Lodi (Merlini di Milano e Barni di Abbiategrasso).

Marcatore: 5’ st Mammetti (S).

Note – Spettatori 150. Angoli 4-3 Base 96. Ammoniti Mammetti, Favilla. Recupero 1-5.

