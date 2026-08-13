ROVELLASCA – “A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo e ovviamente alla sua famiglia”. È il messaggio del sindaco di Rovellasca Sergio Zauli dopo il grave episodio che ha coinvolto il comandante della polizia locale Diego Monopoli, investito mentre era impegnato in un controllo.

Il primo cittadino è intervenuto con un videomessaggio ricostruendo quanto accaduto. “Ieri è avvenuto un fatto molto grave a Rovellasca – spiega Zauli – il comandante della polizia locale Diego Monopoli, al comando della polizia locale di Rovellasca dal primo di giugno di quest’anno, mentre stava facendo un posto di blocco con un altro agente di polizia locale, è stato travolto da un’auto il cui conducente poi è scappato”.

Secondo quanto riferito dal sindaco, la vettura è stata successivamente abbandonata. “Sull’auto sono state ritrovate alcune dosi di sostanze stupefacenti”, aggiunge Zauli. Il conducente si è invece allontanato dopo l’investimento.

Al centro del messaggio del sindaco ci sono soprattutto le condizioni del comandante e la vicinanza dell’Amministrazione. “A me preme mandare la mia massima solidarietà al comandante che comunque in queste ore pare sia fuori pericolo e ovviamente alla sua famiglia e ringraziarlo per l’impegno costante che ha nella difesa del nostro territorio”.

Zauli conclude con parole nette sull’accaduto e sull’impegno della polizia locale per la sicurezza della comunità: “Atti come questi non possono avvenire, oggi ci vogliono più uomini come Diego Monopoli che tutelano, anche incuranti della propria incolumità fisica, il territorio e la sicurezza di noi cittadini”.