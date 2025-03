news

ROVELLO PORRO – Ruspe al lavoro nell’area dell’ex Consorzio Agrario, chiuso ormai da oltre dieci anni: è ufficialmente partito oggi il cantiere che porterà alla demolizione dello stabile, primo passo verso una nuova riqualificazione urbana pensata per rispondere alle esigenze di mobilità e commercio della zona ovest del paese.

L’intervento, promosso dal Comune di Rovello Porro sotto la guida del sindaco Marco Volontè, punta a trasformare l’area in un parcheggio di interscambio ferro/gomma e in uno spazio commerciale. La struttura, acquisita dal Comune per circa 395.000 euro, era da tempo in stato di abbandono: la bonifica dell’amianto, completata nei mesi scorsi, è costata circa 50.000 euro. Una volta superato il complesso iter giuridico-amministrativo, ora è stato possibile avviare le operazioni di abbattimento.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio da circa 100 posti auto su un’area di 2.500 metri quadri, oltre all’insediamento di un supermercato di circa 500 metri quadri. L’allestimento completo del cantiere è previsto entro la fine di marzo.

La variante urbanistica approvata ha destinato l’area a parcheggio e a uso commerciale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza pubblica e migliorare il decoro urbano. Il valore commerciale complessivo del progetto è stimato in circa 600.000 euro.

(video condiviso dall’Amministrazione)

