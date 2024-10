news

LAZZATE – “Stiamo dando continuità ai risultati, complimenti alla mia squadra che sta facendo gruppo. Un plauso, per la prova di oggi contro una squadra importante come l’Ardor Lazzate che lotta per le prime posizioni”. Queste le parole di Fabio Rovrena, allenatore della Vergiatese, al termine della gara – per la sesta di Eccellenza – vinta oggi in trasferta sul campo dell’Ardor.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico di casa, Ferdinando Fedele.

E la cronaca play by play del match.

Ardor Lazzate-Vergiatese 1-3

ARDOR LAZZATE: De Toni; Guanziroli, Marioli, Zefi (30′ st Spitaleri), Vincenzi (12’ st Rondina); Rapone (5’ st Grandi), Gazo; Fogal (5’ st Benedetti); Giangaspero, Caffi (12’ st Lokumu), Pedrabissi. A disposizione Castelli, Pecchia, Oggioni, Treccozzi, Spitaleri. All. Fedele.

VERGIATESE: Demalija; Iovine, Sandrini, Dellavedova, Okaingni (3’ st Ghilardi); Marin, Del Santo, Midaglia (36’ st Cornelli e dal 48’ st Morello), Sansone (23’ st Colombo); Giuricich, Ballgjini (23’ st Caricati). A disposizione Pancini, Russo, Riccelli, Pedron. All. Rovrena.

Arbitro: Lorenz di Trento (Caccia di Bergamo e Ravelli di Bergamo).

Marcatori: 15’ pt Ballgjini (V) (rig.), 4’ st Giuricich (V), 39’ st Benedetti (A), 41’ st Caricati (V) (rig.).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 6-4 Ardor. Ammoniti Fogal, Sansone, Okaingni, Giangaspero, Rondina, Demalija e l’allenatore Ardor, Fedele. Recupero 1-6.

13102024