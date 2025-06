news

SARONNO – È Luca Alfieri dell’Atletica Casone Noceto il vincitore assoluto del Running Day 2025 di Saronno. Con una prestazione brillante e una partenza decisa, ha dominato i 10 km della corsa competitiva, tagliando per primo il traguardo tra gli applausi del pubblico radunato in piazza dei Mercati.

Classe 2000 e già noto nel panorama dell’atletica nazionale, Alfieri ha confermato il suo talento affrontando con lucidità anche le temperature elevate della serata. Il caldo intenso non ha rallentato il ritmo del campione, che ha mantenuto la testa della corsa fin dai primi chilometri, distanziando nettamente gli altri concorrenti.

Il suo arrivo è stato accolto da un forte applauso, suggellando una serata di sport e festa per la città. Il video del suo sprint finale e dell’emozionante taglio del traguardo è uno dei momenti più iconici di questa diciottesima edizione del Running Day.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09