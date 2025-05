news

SARONNO – È arrivato puntuale alle 21, accolto da una sala gremita per la cena elettorale organizzata dalla Lega: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto tappa a Saronno nella serata di domenica per sostenere la candidatura a sindaco di Rienzo Azzi, espressione del centrodestra unito.

“Ci tenevo ad esserci – ha detto il leader del Carroccio – sono partito da Roma e domani torno nella Capitale per il consiglio dei ministri, ma qui abbiamo fatto bene in passato e la città si merita un ritorno del centrodestra”.

Nel suo intervento, Salvini ha confermato l’appoggio della Lega ad Azzi e lanciato una stoccata all’amministrazione uscente: “La sinistra ha vinto le elezioni promettendo tutto e il contrario di tutto. I saronnesi oggi vedono i risultati, anzi, non sono nemmeno riusciti ad arrivare a fine mandato perché si sono divisi e hanno litigato tra loro. Ora è il momento di tornare alla serietà, alla coerenza e alla concretezza”.

Il ministro ha poi evidenziato il ruolo strategico del territorio all’interno delle politiche del suo dicastero: “Saronno è stato un esempio di buona amministrazione e tanti comuni della provincia di Varese guidati dalla Lega o dal centrodestra lo sono ancora oggi. Come ministero stiamo investendo miliardi di euro in Lombardia e centinaia di milioni nella provincia di Varese: strade, autostrade, ferrovie, case. Non vedo l’ora che tanti saronnesi scelgano il centrodestra e la Lega”.

La serata è cominciata già alle 19.30 con l’arrivo dei primi militanti al ristorante Gatsby alla Cassina Ferrara, pronti ad accogliere il leader del Carroccio. Nessuno ha voluto mancare: presenti i candidati di Saronno, Castellanza e Arcisate, insieme ai vertici del partito. Tra le autorità politiche spiccavano l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il senatore Massimiliano Romeo e Stefano Candiani, il consigliere regionale Emanuele Monti e diversi esponenti locali come l’ex sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo.

Prima ancora dell’inizio della cena, su richiesta dei partecipanti, Salvini si è concesso per una foto di gruppo davanti alla fontana, seguita da una lunga serie di selfie con i sostenitori. Immancabile anche l’abbraccio con Elio Fagioli, considerato da molti un vero e proprio “vip” saronnese.

