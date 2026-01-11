SARONNO – Uno striscione e un gesto simbolico hanno segnato anche quest’anno la presenza di 100% animalisti contro la presenza di animali nel corteo storico di sant’Antonio.

Il gruppo, attivo da dieci anni durante la rievocazione, ha partecipato all’edizione appena conclusa con un presidio pacifico, ribadendo la propria posizione contraria alla presenza di animali nella sfilata. Una presenza ormai consolidata negli anni.

Nel ricordo dell’edizione 2025, gli attivisti hanno voluto sottolineare un episodio di collaborazione: durante il presidio una loro attivista aveva accusato un lieve malore e i volontari del Gruppo storico l’han soccorsa. Erano intervenuti offrendo acqua e assistenza. Un gesto definito dagli animalisti come molto apprezzato.

Ma non solo. Nei mesi scorsi è infatti scomparso uno dei suoi principali esponenti. Durante il presidio gli attivisti hanno voluto ricordarlo con un gesto simbolico: essendo un Alpino, una attivista ha retto su un cuscino bianco il cappello con la penna, mentre i militanti schierati hanno accompagnato il saluto tradizionale rivolto ai caduti, “Presente!”. Sullo striscione la scritta: “Ciao Paolo hai posato lo zaino divisi nelle posizioni, uniti nel rispetto”. Un messaggio che, spiegano dal gruppo, vuole dimostrare come anche tra posizioni diverse possa prevalere il rispetto reciproco.

Dal gruppo arriva però una nota critica sulla presenza di numerosi animali nel corteo. Per gli animalisti si tratta di un ritorno a pratiche considerate superate. Il gruppo annuncia che la battaglia proseguirà nei prossimi mesi. Al presidio era presente anche una delegazione di animalisti ungheresi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09