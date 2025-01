news

SARONNO – Presentata la statua di Sant’Antonio, opera dell’artista Angelo Zilio, realizzata durante la settimana di eventi ed iniziative intorno alla chiesetta.

Prima dell’accensione del falò gran finale della sagra di Sant’Antonio, è stata presentata un’opera unica e suggestiva, una scultura dedicata al santo, realizzata dall’artista Angelo Zilio.

“Quando mi hanno chiesto di fare una struttura per Sant’Antonio la cosa mi ha intrigato subito. Di Sant’Antonio si conoscono tantissime leggende, quello che forse sfugge è l’importanza di questo santo nella storia dell’umanità.

Nasce nel 251, il 12 gennaio, muore il 17 gennaio del 356, a 105 anni. Verso i vent’anni lascia tutti i suoi averi ai poveri, si ritira in eremitaggio. Da lui nasce tutta l’esperienza del monachismo occidentale. La questione del maialino, della campanella, queste cose sono legate proprio al monachismo che si sviluppò su tutta l’Europa dopo l’undicesimo secolo.

Ma perché Sant’Antonio è importante? È importante perché diede un impulso molto forte all’aspetto della spiritualità. Allora non volendo fare una semplice scultura che in maniera figurativa ricordasse Sant’Antonio, ho lavorato su un vaso canopo. I vasi canopi erano i vasi che per gli etruschi o per gli egiziani accompagnavano il corredo funebre.

Nel caso degli etruschi potevano contenere le ceneri, quindi sono vasi legati a un concetto di trascendenza, dell’aldilà, della vita futura. Ed erano vasi caratterizzati dal fatto che il coperchio rappresentava le fattezze della persona contenuta in ceneri. Allora, io ho fatto questo vaso con il coperchio che è il viso volutamente di Sant’Antonio nel suo saio.

Però, a differenza di questi vasi, ho voluto aprirlo, renderlo aperto. Un vaso aperto non serve più come vaso, esce dalla sua funzione e crea uno spazio vuoto. Sant’Antonio, anche se non ha mai scritto una regola, diceva che dobbiamo ringraziare Dio per ogni cosa che ci succede.

Infatti, il titolo che ho usato per questa scultura è Grazia Maginus Deo Omnibus, cioè ringraziamo Dio per ogni cosa. Questo vuoto che quindi c’è all’interno di questo vaso rappresenta la necessità di fare proprio silenzio dentro di noi per permettere alla condivisione profonda, alla meditazione, in un certo modo, in uno spirito vitale, di far entrare l’aspetto spirituale. Concettualmente volevo indicare solo questa cosa.”

L’opera ha colpito il pubblico presente per la sua carica simbolica e per l’approccio artistico innovativo e profondo. Ora sarà esposta nella chiesetta dedicata al Santo.

