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SARONNO – Presentazione nell’inedita location della Sala del Legnanino in Biblioteca per l’iniziativa “Benvenuti 18”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Saronno, è dedicata ai giovani che nel 2026 raggiungono la maggiore età. Un appuntamento pensato per accompagnare i neo diciottenni in un momento cruciale della loro vita: l’entrata nella vita adulta.

L’evento si terrà domenica 19 aprile e coinvolgerà circa 400 ragazzi e ragazze della città, che hanno ricevuto in questi giorni una lettera di invito con le indicazioni per partecipare.

“Benvenuti 18” nasce con l’obiettivo di valorizzare il significato della maggiore età non solo come traguardo personale, ma come ingresso nella piena cittadinanza. Per questo l’iniziativa unirà un momento di festa a contenuti di approfondimento e consapevolezza.

Durante l’evento ai partecipanti sarà consegnata una copia della Costituzione italiana, simbolo dei diritti e dei valori fondamentali della Repubblica, insieme a un pratico mini book che rappresenta un kit di sopravvivenza per il mondo dei grandi. “Benvenuti 18” non è infatti un manuale, ma uno strumento che contiene domande e risposte a temi concreti: i diritti e i doveri civici, la cura di sé, la salute mentale, le opportunità di partecipazione e formazione, l’educazione finanziaria e le responsabilità legate alla maggiore età. Il mini book è impreziosito dalle grafiche e illustrazioni del saronnese Francesco Pirini.

La giornata sarà arricchita anche dall’inaugurazione di una mostra in Sala Nevera dedicata alle Madri Costituenti, pensata per offrire ai ragazzi e a tutta la cittadinanza un’occasione di riflessione sul contributo delle donne nella stesura di una Costituzione moderna e attuale.

“Diventare maggiorenni è un passaggio importante, che apre nuove opportunità ma comporta anche nuove responsabilità – sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità e Politiche giovanili Lucy Sasso –. Con “Benvenuti 18” vogliamo essere presenti in questo momento, offrendo ai nostri giovani strumenti utili per orientarsi e crescere come cittadini consapevoli, senza rinunciare a un momento di festa e condivisione”.

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