SARONNO – Il prossimo weekend sabato 12 e domenica 13 ottobre all’ex Isotta Fraschini (in via Milano 7) si terrà il primo evento organizzato da Generazione Zero: Generazione Workfest, il festival del lavoro consapevole.

Generazione Zero WorkFest nasce con l’obiettivo di creare momenti di discussione critica e costruttiva in merito al tema del lavoro nel suo complesso, andando a sviscerare le sfide che caratterizzeranno il futuro professionale delle nuove generazioni.

In un periodo segnato da crisi economiche e sociali informare i giovani sui loro diritti, sulle opportunità disponibili e sulle tutele da conquistare all’interno del mondo del lavoro diventa una priorità imprescindibile.

Verranno organizzati quattro panel dove il contesto occupazionale odierno verrà analizzato e dibattuto con un punto di vista collettivo e intersezionale avendo come fine quello di ripensare un mondo del lavoro fondato su dignità e sostenibilità. Si parlerà di precarietà giovanile, salario minimo, digitalizzazione, transizione ecologica, diseguaglianza di genere e molto altro.

Tra gli ospiti spiccano importanti nomi come: Susanna Camusso, senatrice Pd, Cecilia Strada, europarlamentare Pd, Irene Facheris, attivista femminista, Benedetta Scuderi, europarlamentare Avs, Barbara Meggetto, segretaria Legambiente Lombardia e Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale Pd Regione Lombardia

All’evento prenderanno parte anche diverse associazioni del territorio e nazionali, tra cui Cgil, People, Arcigay, Foto amatori Saronno, ilTassello e Anpi i quali saranno rappresentati attraverso una serie di attività che li vede protagonisti.

