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SARONNO – Grande partecipazione per l’apertura del presepe di Pasqua nella chiesa di San Francesco. Fin dalle prime ore numerosi visitatori hanno raggiunto gli spazi accanto alla sacrestia per osservare da vicino l’allestimento, rimanendo colpiti dalla ricchezza dei dettagli e dall’impatto visivo dell’opera.

Il percorso si sviluppa in due ambienti distinti. Nella prima sala trova spazio il presepe di Natale, mentre nella successiva si apre quello pasquale, cuore del progetto. Qui sono rappresentati i momenti della Passione: dall’Ultima Cena fino alla resurrezione, in un susseguirsi di scene che accompagnano il visitatore in un itinerario coinvolgente.

Le ambientazioni sono realizzate con grande cura utilizzando sabbia, terra e rami, insieme a strutture lavorate in schiuma poliuretanica. Le statue, realizzate su misura, contribuiscono a rendere l’insieme particolarmente suggestivo. Sono oltre 5 mila le ore di lavoro necessarie per completare l’opera, un impegno che si riflette nella qualità complessiva dell’allestimento.

Presenti all’inaugurazione anche gli autori Giuseppe Ceriani, Mauro Signorelli e Ambrogio Fornari, che hanno seguito ogni fase della realizzazione. Il loro lavoro ha dato vita a un presepe capace di attirare l’attenzione e di conquistare i visitatori, molti dei quali si sono soffermati a lungo per osservare i particolari delle singole scene. Particolare attenzione è stata dedicata a rendere il presepe fruibile da grandi e piccoli.

L’iniziativa nasce dalla passione del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni per i presepi. Un’esperienza avviata negli anni precedenti, quando era a Magenta, e oggi portata anche a Saronno dove resterà in pianta stabile. “Così avremo sempre visibile uno dei due misteri principali della nostra fede: l’Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo” ha spiegato, sottolineando il valore spirituale del progetto.

Il presepe pasquale resterà visitabile anche nelle prossime settimane, offrendo alla città un’occasione per riscoprire, attraverso le immagini, i momenti centrali della tradizione cristiana.

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Presepe di Pasqua a Saronno: il maxi diorama che incanta tra arte, fede e 5mila ore di lavoro

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