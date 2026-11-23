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SARONNO – Il Natale prende forma nel centro cittadino. Oggi, lunedì 23 novembre, è arrivato in piazza Libertà il grande albero natalizio, collocato quest’anno in una posizione inedita: non più davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ma sul lato della piazza, tra via Mazzini e via Garibaldi. Lo spostamento è legato a una delle principali novità delle festività: il videomapping immersivo che, dal 6 dicembre al 6 gennaio, trasformerà la facciata della prepositurale in uno spettacolo di immagini, luci e musica dedicato alla storia di Saronno. Ogni proiezione durerà circa sette minuti.

L’albero sarà acceso sabato 28 novembre, insieme alle luminarie del centro, dando ufficialmente il via alle iniziative natalizie.

Il programma prevede numerosi appuntamenti per grandi e piccoli: il calendario dell’Avvento in via Garibaldi, il trenino natalizio, gli spettacoli itineranti, il pianoforte gigante in piazza Libertà, i concerti e gli eventi dedicati a Babbo Natale. Le iniziative proseguiranno fino all’Epifania, con appuntamenti distribuiti nelle vie e nelle piazze cittadine.

23112026