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SARONNO – Lite nella notte fra venerdì 2 e sabato 3 ottobre nel centro storico di Saronno. L’allarme è scattato alle 0.30 in piazza Libertà, dove una discussione fra alcuni giovani è degenerata.

Due ragazzi, di 25 e 27 anni, sono rimasti feriti, mentre gli altri presenti si sono allontanati. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e tre ambulanze, della Croce rossa di Saronno, Sos Uboldo e Croce azzurra di Rovellasca. I due giovani hanno avuto bisogno di cure mediche ma non risultano in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e cercando di identificare le altre persone coinvolte nella lite.

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03102026