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SARONNO – Palestre in ristrutturazione, gite scolastiche che non si fanno più e strutture che, denunciano i ragazzi, stanno cadendo a pezzi. Sono le motivazioni raccontate da Caterina, studentessa dell’istituto tecnico Giulio Riva, e Massimo, studente del liceo Legnani, durante la protesta di oggi, venerdì 16 ottobre. Il corteo ha attraversato prima il polo scolastico e poi il centro di Saronno.

“Siamo qui per manifestare i diritti degli studenti”, spiegano. Al centro della mobilitazione c’è la richiesta di una scuola che offra spazi adeguati e opportunità di formazione: “La scuola è sempre peggio, le strutture crollano, è sempre più un problema e quindi è giusto manifestare”.

Caterina porta l’esperienza del proprio istituto: “Io parlo per l’Itis Giulio Riva, la nostra scuola sta cadendo a pezzi, abbiamo palestre che si stanno rifacendo ma ci vuole troppo tempo”. Una situazione alla quale affianca la riduzione delle esperienze fuori dalle aule: “Ormai non facciamo più gite scolastiche, non andiamo all’estero”.

Le loro parole esprimono anche sfiducia rispetto alle condizioni degli edifici e alle risorse destinate all’istruzione. Una critica che dalla realtà del Riva si allarga alla situazione delle scuole italiane, accomunate, secondo gli studenti, dagli stessi problemi.

Da qui la richiesta alle istituzioni di destinare più fondi alla scuola, invece che alle armi. A riassumere il senso dell’appello è la frase pronunciata durante l’intervista: “Soprattutto a noi, che siamo il futuro”.

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