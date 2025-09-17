news

SARONNO – L’Inox Team, fresca vincitrice della Coppa delle Coppe e protagonista con tre sue atlete del trionfo dell’Italia agli Europei di Praga, è stata accolta questa mattina in municipio. Alla delegazione guidata dal presidente Massimo Rotondo, con le giocatrici Alessandra Rotondo e Christina Toniolo, è stata consegnata una targa simbolica di ringraziamento.

La sindaca Ilaria Pagani ha sottolineato l’importanza della giornata: «Abbiamo chiesto di essere presenti a tutti i giovani degli uffici comunali, per questo momento importante. I valori dello sport sono quelli che condividiamo. E voi avete portato il nome di Saronno in tutta Europa».

Un plauso anche dall’assessore allo Sport Mauro Lattuada: «Grazie alla squadra per gli eccezionali risultati ottenuti. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per stare al vostro fianco».

L’assessora ai Giovani e pari opportunità, Lucy Sasso, ha evidenziato il valore sociale dell’impresa sportiva: «Troppo spesso le donne trovano barriere a praticare lo sport di cui sono appassionate. Vedere queste ragazze vincere tutto è bellissimo».

Infine, l’appello del presidente dell’Inox Team, Massimo Rotondo: «Nella prossima stagione, venite allo stadio di via De Sanctis a sostenerci!».

