SARONNO – Al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli al termine della messa delle 11:30 è avvenuto un evento simbolico molto sentito: due cesti pieni di “nodi” — alcuni grandi, altri piccoli, fatti di carta o di stoffa — sono stati bruciati nel cortile. Il rito è stato guidato da don Massimiliano Bianchi, che ha accompagnato i fedeli lungo il cammino della novena, insieme al prevosto don Giuseppe Marinoni.

I “nodi” rappresentavano preghiere, sofferenze, dubbi raccolti nel mese scorso: ogni fedele aveva potuto consegnarli durante le giornate della novena. Al momento culminante, i nodi sono stati posti nel falò alla presenza della comunità riunita nella chiesa. Le fiamme hanno lentamente consumato carta e stoffa, e il fiamme hanno colorato il cortile con una valenza simbolica di liberazione.

Alla conclusione, don Bianchi ha pronunciato alcune parole di affidamento, invitando a lasciare al fuoco ciò che appesantisce il cuore. Il gesto, forte e concreto, ha unito la comunità in un momento condiviso di purificazione e speranza.

