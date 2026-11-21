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SARONNO – Insegnante di lettere in una scuola superiore, saronnese doc e con una particolare attenzione al mondo giovanile. È questo il profilo di Maria Pia Galli, esponente del Partito Democratico destinata a entrare in consiglio comunale al posto di Francesco Licata, nominato assessore e vicesindaco dalla sindaca Ilaria Pagani dopo le dimissioni di Mattia Cattaneo.

Chi è Maria Pia Galli

A raccontare il suo percorso e le ragioni dell’impegno politico era stata proprio Galli, il 16 maggio 2025, ospite della rubrica video “Il tempo di un caffè con ilSaronno”, condotta dalla direttrice Sara Giudici.

Durante l’intervista aveva spiegato perché aveva deciso di ripresentarsi agli elettori, mettendo al centro la partecipazione e l’attenzione alle persone. “Già nel 2020 mi ero candidata – racconta – e nel 2025 ho scelto di ricandidarmi perché credo che la partecipazione attiva sia fondamentale. Lavorando con i ragazzi vedo ogni giorno quanto sia importante affrontare il disagio giovanile e trovare nuovi modi per coinvolgerli”.

Parole che raccontano anche il legame tra la sua professione di insegnante e l’impegno amministrativo. Il contatto quotidiano con gli studenti le permette di conoscere da vicino difficoltà, aspettative e bisogni delle nuove generazioni. Proprio il coinvolgimento dei giovani e la costruzione di una città più accogliente e inclusiva erano stati tra i temi principali della sua candidatura.

Il legame con Saronno

Nell’intervista Galli aveva parlato anche del suo rapporto con la città, raccontando una Saronno vissuta quotidianamente, tra passeggiate, bicicletta e spazi verdi. “Sono molto legata a questa città – dice – mi piace camminare nel Parco del Lura, andare in bicicletta, utilizzare le piste ciclabili”. Un’attenzione alla vivibilità cittadina che si affianca a quella per la scuola e per la partecipazione.

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