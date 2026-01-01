news

SARONNO – Qualche pensiero, qualche progetto e qualche approccio organizzativo c’è stato da parte dell’amministrazione una festa in piazza. E c’è chi ha proposto, e anche insistito per uno spettacolo pirotecnico, ma alla non se ne fatto nulla. E così, anche quest’anno, piazza Libertà è rimasta senza eventi.

Niente musica, niente festa. Bisogna tornare alle amministrazioni Gilli, quindi a oltre 15 anni fa, per ricordare un Capodanno animato a Saronno. Eppure, la voglia di ritrovarsi e festeggiare c’è.

Ieri sera, mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 22, in piazza si sono radunati giovani e famiglie, che si sono goduti il cuore di Saronno, le luci e l’atmosfera festeggiando la fine del 2025 e l’arrivo del 2026.

Tanti i botti, che si sono intensificati fino alla mezzanotte. Non sono mancati veri e propri spettacoli pirotecnici, come i cinque minuti in piazza Libertà, gli oltre quindici tra via San Giuseppe e corso Italia e i quasi dieci minuti nella zona del Santuario. Tra i presenti diverse compagnie di ragazzi ma anche un gruppo di rider che finito il servizio si sono fermati in piazza.

Tanti i saronnesi affacciati alle finestre, molti anche quelli scesi per strada e nei cortili. A partire dalle 0,20, tutti hanno fatto ritorno a casa, sotto lo sguardo vigile di due pattuglie della polizia locale, che hanno presidiato il centro ed effettuato una serie di controlli per tutta la sera, nelle piazze e nei punti di ritrovo come il parcheggio del municipio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09