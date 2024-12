news

SARONNO – Un video realizzato con il drone da Stefano Bergamini documenta il videomapping proiettato sulla facciata della Prepositurale in piazza Libertà nel weekend del 14 e 15 dicembre. L’iniziativa ha visto la presenza del vicesindaco Laura Succi alla prima proiezione e del sindaco Augusto Airoldi alla seconda, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione per l’evento.

Le proiezioni, della durata di sette minuti, sono iniziate sabato alle 16.45, ripetendosi ogni ora fino alle 22.50. Durante lo spettacolo, la piazza è stata oscurata per esaltare i giochi di luce e le animazioni, con un finale dedicato alle immagini del concerto degli angeli del Santuario.

Il videomapping è una tecnica di proiezione avanzata che utilizza le architetture come superfici dinamiche, permettendo di visualizzare animazioni e immagini in armonia con le caratteristiche dell’edificio. Questa tecnologia è stata impiegata per offrire una nuova prospettiva sul patrimonio artistico della città.

