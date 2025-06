news

SARONNO – “Il mio cuore è affranto”. Con queste parole, il direttore Giuseppe Nigro ha commentato la chiusura della sede storica del Mils – Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, che da oggi, lunedì 30 giugno, lascia il polo manutentivo di Ferrovienord per fare spazio al progetto “Saronno City Hub”.

“Non è soltanto un bene locale, cittadino – ha spiegato Nigro – ma un bene che ha avuto riscontri a livello nazionale. Rappresenta un pezzo della storia dell’industria italiana dalla fine dell’Ottocento al secondo Novecento e soprattutto la storia del lavoro di questa città, la storia di tante donne e di tanti uomini, tecnici e imprenditori, che hanno costruito la ricchezza del territorio”.

Il museo chiude per permettere l’avanzamento dei lavori del “Saronno City Hub”, ma, secondo i progetti, la sua collezione verrà valorizzata in una nuova area museale dedicata alla mobilità su ferro, dove sarà raccontata la storia della ferrovia lombarda. Intanto, secondo quanto anticipato da Ferrovienord, il patrimonio del Mils potrà essere protagonista di esposizioni temporanee in altre città, secondo la logica del “museo diffuso”.

A preoccupare Nigro non è solo la perdita fisica dello spazio: “Due categorie perderanno molto: i visitatori e i volontari. I primi, in particolare gli studenti, hanno ricevuto da noi un messaggio di passione per il lavoro e la tecnica. I secondi hanno trasmesso sapere, esperienza, teoria e disegno industriale. Tutto questo ora non si potrà più vedere”.

Nigro ha ricordato anche il carattere unico del museo: “Non è un museo d’impresa, ma un museo di storia industriale, tecnica e scientifica di una città. È nato dal basso, dalla volontà di salvare la memoria delle industrie locali: liquori, alimentari, meccanica, ferrovia. Un mosaico di storie che ha saputo sorprendere e commuovere anche visitatori stranieri, come i cinesi arrivati domenica scorsa”.

Secondo il presidente Arnaldo Siena, l’esperienza del Mils rappresenta un esempio virtuoso di partecipazione civica e valorizzazione del territorio: “È grazie alla dedizione di tanti volontari e cittadini se il museo ha potuto crescere e diventare un punto di riferimento per la comunità”.

Il direttore conclude con un auspicio condiviso: “Speriamo di poter parlare presto del futuro del Mils, e di poter registrare un nuovo video, questa volta per raccontare la rinascita del nostro museo”.

Saronno, le ultime immagini Mils: "Ecco il museo come non sarà più"

