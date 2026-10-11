SARONNO – Quattordici metri di lunghezza, otto posti per i corridori, una cucina, spazi relax e docce per recuperare subito dopo il traguardo. È il motorhome dell’UAE Team Emirates-XRG, arrivato ieri, sabato 10 ottobre, in piazza Libertà per l’apertura di “120 Foglie Morte”. A raccontarne spazi e segreti è Luigi Saronni, che guida il mezzo e accompagna la squadra nelle trasferte europee, intervistato per ilSaronno da Alessandro Galli, coordinatore della rassegna dedicata alle 120 edizioni del Giro di Lombardia, che porterà mostre e appuntamenti sulle due ruote in città fino al 25 ottobre. Saronni è il nipote del celebre Giuseppe Saronni che ha vinto due Giri d’Italia, nel 1979 e nel 1983, e il Mondiale di Goodwood nel 1982

Luigi, quando comincia la stagione e di cosa ti occupi?

“La stagione parte già a gennaio, perché ormai è cambiato un po’ tutto. Si parte soprattutto nei Paesi più caldi, quindi Australia e Argentina. Per quanto riguarda il mio calendario, di solito partiamo verso fine gennaio in Spagna e Portogallo, quindi in Europa. Da lì, una volta iniziate le gare, io mi occupo del trasferimento verso la gara. Una volta arrivato nel Paese della gara, li porto in partenza e in arrivo e mi sposto con il team”.

Che cosa succede quando i corridori tagliano il traguardo?

“Dopo che loro partono e fanno la gara, io li recupero all’arrivo, dove si cambiano, fanno la doccia e iniziano a reintegrare tutte le calorie spese durante la gara. Da lì andiamo verso l’hotel, dove poi faranno i massaggi, diciamo la parte ancora più di recupero”.

Il motorhome è lungo 14 metri e ha tre assi. Quanto è complicato guidarlo nei piccoli centri attraversati dalle corse?

“Spesso e volentieri, anche al Tour, al Giro e alla Vuelta, ci capitano partenze e arrivi un po’ dislocati, in aree non proprio accessibili per questi mezzi. Ogni tanto siamo messi un po’ a dura prova, però si riesce”.

Come sono organizzati gli spazi a bordo?

“Davanti ci sono gli otto posti, perché nei grandi giri, Giro, Tour e Vuelta, la squadra è composta da otto corridori, mentre nelle altre gare da sette. Nella parte anteriore ogni corridore ha il suo singolo posto. Venendo in fondo c’è la cucina e ci sono due spazi relax”.

Questi spazi servono anche per preparare la gara?

“Sì, ogni tanto si fa qualche riunione. Collegano il monitor e spiegano il tracciato di gara, il vento, il meteo. Sono aspetti molto importanti per l’esito della gara: sapere quando inizierà la pioggia, quando magari tira il vento, i vari dettagli che possono fare la differenza”.

E dopo l’arrivo?

“In fondo abbiamo le docce. Appena arrivano, dopo il traguardo, i ragazzi fanno subito la doccia. Ognuno poi si siede al suo posto e ha il suo recupero preparato dallo chef”.

La visita raccontata da Galli e Saronni ha permesso di scoprire come si vive e si lavora a bordo del mezzo che accompagna la squadra nelle corse europee. “120 Foglie Morte” proseguirà oggi domenica 11 ottobre, nell’area ex Isotta Fraschini di via Milano 7, con l’anteprima della mostra di dodici biciclette da collezione. Per la sola giornata saranno visibili anche due biciclette appartenute a Fausto Coppi e Gino Bartali, concesse dal Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. Dal 17 al 25 ottobre l’esposizione si trasferirà a Villa Gianetti, in via Roma 20.

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