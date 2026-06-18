Per qualsiasi amministrazione comunale la sostituzione di due assessori rappresenta un passaggio importante, soprattutto quando le deleghe coinvolte riguardano settori strategici come la rigenerazione urbana e il commercio. Da una parte i dossier legati all’ex Isotta Fraschini, al Piano di governo del territorio e al Piano urbano del traffico. Dall’altra il commercio cittadino, tema che nelle ultime settimane ha monopolizzato il dibattito politico con oltre due ore e mezza di confronto nell’ultimo consiglio comunale.

Le dimissioni non arrivano però come un fulmine a ciel sereno per gli addetti ai lavori. Da giorni, e secondo alcuni da settimane, negli ambienti politici cittadini circolano indiscrezioni sui possibili nuovi assessori, sulle motivazioni delle uscite e sugli equilibri che potrebbero derivarne. Alcune delle figure indicate come possibili nuovi ingressi sarebbero già state viste in municipio negli ultimi giorni.

La vera sorpresa è quindi un’altra. L’Amministrazione comunale ha scelto di ufficializzare soltanto le uscite, senza presentare contestualmente i sostituti. Una decisione che apre diversi interrogativi. Si è trattato di una scelta comunicativa per lasciare spazio agli assessori uscenti? Si è preferito attendere gli ultimi passaggi formali? Oppure ci sono state valutazioni politiche dell’ultima ora?

Sul fronte delle dimissioni, Gilardoni lascia per motivi di salute. De Cristofaro ha invece motivato la propria decisione con sopraggiunti impegni professionali e personali. Una scelta arrivata dopo mesi di intenso lavoro sui temi della mobilità, del commercio e dell’ambiente.

Intanto continuano a circolare indiscrezioni sui possibili successori. Per la rigenerazione urbana si parla di una figura tecnica di grande esperienza proveniente dall’area milanese, mentre per il commercio l’orientamento sarebbe verso un profilo più politico, con possibili conseguenze anche sulla composizione del consiglio comunale.

Per ora, però, l’unica certezza resta quella delle dimissioni.

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