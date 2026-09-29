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SARONNO – Restano ancora chiuse le porte dell’ufficio postale del centro di Saronno dopo il furto avvenuto nei giorni scorsi. Anche oggi chi si è presentato alla sede ha trovato l’accesso sbarrato, con un avviso che informa gli utenti della chiusura fino a domani, 30 settembre compreso. Proseguono dunque le conseguenze dell’incursione che nel fine settimana aveva interessato l’ufficio postale, rendendo necessario sospendere temporaneamente l’attività della sede.

Per le operazioni postali, nell’avviso esposto vengono indicate come alternative le sedi più vicine: l’ufficio postale di Ceriano Laghetto oppure quello di Saronno di via Varese. Una comunicazione utile soprattutto per chi, non conoscendo ancora la situazione, continua a presentarsi alla sede trovandola chiusa.

Fuori servizio, inevitabilmente, anche il Postamat, il bancomat delle Poste: un ulteriore avviso informa infatti gli utenti che lo sportello automatico non è al momento utilizzabile. La situazione dovrebbe dunque rimanere invariata per tutta la giornata di domani, mercoledì 30 settembre. Salvo ulteriori comunicazioni, terminato il periodo di chiusura indicato nell’avviso potrà riprendere l’attività dell’ufficio postale.

29092026