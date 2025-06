SARONNO – Un’elezione in due tempi per il nuovo presidente del consiglio comunale, Francesco Licata, che ha scelto l’ironia per sdrammatizzare: “Buona la seconda”, ha commentato con un sorriso dopo la nomina ufficiale.

QUI LA DIRETTA

Tutto era iniziato durante la prima seduta del nuovo consiglio comunale, guidata dal consigliere anziano Agostino De Marco. Al momento della votazione per il presidente del consiglio comunale, il regolamento prevedeva la maggioranza qualificata: 17 voti, pari ai due terzi dei consiglieri assegnati.

Al termine dello scrutinio, Licata ha ottenuto 16 voti, con due schede bianche, sei preferenze per Raffaele Fagioli e un voto per Nilde Iotti. Il segretario comunale ha ritenuto valida l’elezione, sostenendo che il computo non dovesse comprendere la sindaca. Applausi, discorso e fascia tricolore. Licata inizia a guidare la seduta.

Inizia però un tam tam sui cellulari visibile dal pubblico: si cercano pareri e conferme. Come l’aiuto da casa dei quiz in tv o forse dal passato inizia a girare un parere della consiglio di stato che conferma la necessità di conteggiare il sindaco.

Ultimati i discorsi di insediamento, Lorenzo Azzi ha chiesto di intervenire, ma Licata ha ceduto subito la parola al segretario, che ha chiarito: nonostante non ci fosse una sentenza, per maggiore correttezza era opportuno ripetere la votazione proprio alla luce del parere.

Tra qualche risatina dal pubblico e tanto imbarazzo De Marco è tornato alla presidenza della seduta, mentre Licata è rientrato tra i consiglieri. Al secondo scrutinio, questa volta senza sorprese, Licata ha ottenuto i 17 voti necessari (con due bianche e 6 voti per Fagioli)

Con un nuovo applauso, l’elezione è stata confermata. L’imbarazzo iniziale è stato superato con serenità dalla sindaca Ilaria Pagani e da Francesco Licata, che hanno ripreso i lavori del consiglio comunale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09